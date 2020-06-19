入境處一連4日反黑工　搜60地點拘35人

入境處由本月15至18日一連4日，在全港各區展開代號「曙光行動」及「機靈行動」的反非法勞工行動，共拘捕25名懷疑非法勞工及10名涉嫌聘用非法勞工的人士，搜查行動期間，有懷疑黑工企圖逃離現場，被入境處人員出手制服。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了60個目標地點，包括商業大廈、工場、花店、垃圾站、按摩店、裝修中單位、住宅大廈、餐廳、菜檔及貨倉。被捕的懷疑非法勞工為9男16女，年齡介乎27至64歲，當中2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另外，2男12女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證或他人身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4男6女，年齡介乎29至59歲。

據了解，兩名假難民中，其中一人33歲泰國籍，於紅磡洗碗時被捕；另一人則63歲印尼籍，在鰂魚涌處理垃圾時落網。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。