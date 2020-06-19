銅芯口罩被指清洗後防菌功效跌　創科署：質量達標

多名議員批評銅芯口罩的質量有問題及成效不佳。

立法會財務委員會今午(19日)召開會議，會上審議由創新及科技署署長建議，從創新及科技基金額外撥出約10億萬港元，以支持4間研發中心繼續營運4年，包括研發「銅芯抗疫口罩」的香港紡織及成衣研發中心等。會上多名議員質疑政府派發口罩的成效，質疑是否值得投放巨額金錢讓政府研發口罩。

議員郭家麒表示，近期有傳媒測試政府免費派發的「銅芯抗疫口罩」，發現清洗20次後，防菌功效只剩下4成，質疑政府投放8億港元就如「打劫香港人」和當「立法會係櫃員機」一樣。議員陳淑莊直斥政府是否「攞市民嘅健康較飛」，甚或當局是否在監督口罩質量的過程中犯錯，又質疑政府購買以色列物料卻申請專利。

議員葛珮帆指出，4間研發中心在2006年成立，而科技發展一日千里，認為應要不斷改進，亦要確保公帑用得其所，故不能夠每隔數年便會到財委會申請撥款，她詢問政府何時會為上述4間研發中心作定位。另議員鍾國斌則質疑政府至今派發四、五百萬口罩，但卻甚少人佩戴，反問政府剩下的幾百萬個口罩如何處理。

創科署署長潘婷婷回覆指，相關報道並無表明測試方式，而香港亦沒有美國ASTM認可的實驗室可化驗口罩，強調政府的可重用口罩質量達標，亦曾獲得日內瓦發明獎，但提醒市民要依照政府建議的清洗方式處理。

潘續說，4間研發中心方向十分清晰，均透過進行應用研究，從而幫助業界和社會進步，她舉例指，汽車零部件研發中心在過去數年，和業務夥伴有許多合作項目，在智慧出行、環保運輸及智能系統3方面有發展空間。潘又指，數個研發中心的成績有目共睹，業界同時給予支持，正體現了商品化收入和業界贊助研發項目。