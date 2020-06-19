​珠海澳門聯手破走私止咳水案　繳741瓶拘14人

廣東珠海市拱北海關周五（19日）通報，該關近日與珠海市公安局、澳門司法警察局展開跨境聯合行動，破獲一宗走私販賣止咳水案件，搗毀2個水貨客走私組織，拘捕14名疑犯，繳獲含可待因止咳水741瓶。據報這是該關查獲的首宗走私止咳水大案。

據通報，拱北口岸關員今年4月5日連續查獲3宗水貨客攜止咳水入境案件，共查扣止咳水56瓶。執法人員根據風險分析，認為案件背後存在重大走私嫌疑，遂循線追查，當天在拱北某酒店附近商舖拘捕3名收貨人，並在其商舖內繳獲249瓶止咳水。

由於案件涉及澳門，拱北海關啟動粵澳執法互助機制，聯合珠海市公安局、澳門司法警察局開展針對止咳水走私活動的查緝，並於上周五（12日）展開跨境聯動，在珠海、澳門、汕尾、東莞同步收網，共拘捕8名疑犯，繳獲436瓶止咳水。

疑犯供稱，受深圳、汕尾等地的貨主委托，走私團夥在澳門附近店舖把止咳水交予水貨客，通過「少量多次」方式經口岸走私入內地，再通過物流渠道運給貨主銷售牟利，涉案止咳水數量多達4600瓶，約552公升。目前，案件正在進一步偵辦中。