黎智英等13人涉六四煽惑他人集結　7.13西九法院提堂

支聯會本月4日不理警方反對在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，數案在身的壹傳媒黎智英亦現身維園，逗留短短約15分鐘便離開。警方經調查後今日(19日)向黎智英、李卓人等共13人發出傳票，指他們在6月4日涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，案件將於7月13日在西九龍裁判法院提堂。

收到傳票的包括黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓。

連同今日所收的傳票，黎智英目前有5宗刑事案件在身，共面對7項控罪，包括他於3年前涉嫌刑恐記者案，以及3宗於去年發生的未經批准集結案，被控2項未經批准集結，及3項參與未經批准集結。

警方發言人指，早前接獲團體通知，擬於6月4日在港島區和九龍區分別舉行公眾集會。惟因應新冠肺炎疫情，經風險評估後決定向主辦方發出「禁止公眾集會通知」。然而有人仍無視通知，呼籲市民到維園出席未經批准的集會。港島總區公眾活動調查組人員經調查後，相信4名年齡介乎52至72歲男子涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」，已向法庭申請發出傳票。警方又表示，案件仍在調查中，不排除稍後拘捕更多涉案人士。李卓人表示，對被檢控感到麻木，支聯會在事前已經預計會被秋後算帳。

根據法例，任何公眾集會、公眾遊行或公眾聚集，或其他集會、遊行或人眾聚集，若屬未經批准集結，則任何人在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與或繼續參與此等未經批准集結，或明知而成為或繼續成為此等集結的成員；及任何人在此等公眾集會、公眾遊行或公眾聚集，或在其他集會、遊行或人眾聚集，一如上述般成為未經批准集結後，即屬犯罪。根據《公安條例》，觸犯煽惑他人明知而參與未經批准的集結，可被判監3年和罰款5000港元。