遺孀女友爭產　揭泰林二代掌舵人死於壓瘡潰瘍

泰林電器第二代掌舵人林作為之遺產爭議，今早(19日)於高院續審。死者同居女友譚雪梅繼續接受盤問，原告方直指譚對林照顧不周，讓他居於老人院，令他缺乏照顧並生滿壓瘡，之後更因壓瘡潰瘍導致敗血病而死。譚否認照顧不周之說，解釋當時她居於加拿大，但已安排3個人於老人院照顧林。她又指林過身前10天曾打感冒針，懷疑他因併發症而死。

譚雪梅作供時披露，她於1985年22歲時認識當時40歲的林，之後二人共賦同居，兩年後她為林誕下長女。原告方指譚於2002年把林帶往深圳居住，令原告三母子找不到他，自己則大多數時間在加拿大居住，譚解釋是林自己要求在深圳居住，他並希望子女在加拿大讀書。

原告方續指，林在2005年回港並入院治療3個多月，之後便入住位於元朗的老人院，當時他患有腦血管病及皮膚慢性潰瘍，需長期臥床，他失去語言溝通能力，進食如廁均須插喉解決，更要經常出入醫院。

而譚在這段時間只到過老人院探望林兩次，原告方質疑林因缺乏照顧身體狀況才會突然變差，之後其壓瘡更發出臭味，最終因敗血症過身。

但譚回應指，當時知道林身體轉差，已安排兩男一女到老人院專責照顧並替他按摩。她強調：「壓瘡瞓得多就有，唔可以話無人理佢就有瘡」，並指林的免疫力一直下降，而她去探望時並沒有發現壓瘡有臭味。

譚又稱在林死前約10天，老人院曾帶他到醫院注射「感冒針」，懷疑因此出現併發症令他死。惟原告方指醫院並沒有相關的注射紀錄，譚遂說：「我都唔知點解醫院無寫」。

原告方又質疑，既然她在2005年已找到林要把所有資產轉贈她的遺囑，為何要到2014年3月才正式申請承辦遺產。譚先解釋因當時的經濟能力負擔不起，當原告方反駁指所需費用只是約1千港元，她又說因林曾破產，是破產管理署的律師跟她說要先還清債項才可承辦遺產。

而林作為與譚雪梅所生的長女林偉婷今日亦有出庭作供，原告方問她為何在父親死後沒有跟原告一家聯絡，令他們不知父親死訊。她解釋因當時手上只有兄長的舊電話號碼，當時又不知道他們在泰林工作，故沒有到泰林找他們。

原告又指，林偉婷與母親譚雪梅於2009年曾與原告兩兄弟會面，當時譚表示林希望把財產平均分給5名子女，並要兩兄弟任遺產承辦人，後來兄長亦有跟林偉婷一同到遺產承辦處申領遺產。

惟林偉婷回應指，不記得母親有說過要5名子女平分遺產，她有去過遺產承辦處但只是查詢，至於當時兄長為何同去，她稱：「可能佢想幫我掛」。