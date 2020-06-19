教育局加強培訓課程　助校長教師掌握《憲法》及《基本法》

教育局首席教育主任（課程發展）謝婉貞今日(19日)發布網誌，公布一系列加強推廣《憲法》和《基本法》教育的安排。謝表示，學校可舉辦適切的全方位學習活動，例如參加本地的《基本法》推廣活動、內地交流團及姊妹學校交流活動等，讓師生增進知識，清楚明白《基本法》對香港發展的重要，以及深入了解國情。

她指，教育局籌辦的第六屆「《基本法》全港校際網上問答比賽」即將舉行，有超過220間中小學參加，為歷屆之冠。適逢《基本法》頒布30周年，局方在比賽上加入了更多有關《基本法》制訂的歷史、重要理念，以及其與日常生活相關的元素，以增加學生對《基本法》的認識。

為配合《基本法》頒布了30周年，局方又製作了《中華人民共和國憲法》教學資源【個人、社會及人文教育學習領域初中課程】，以及「回歸事件簿」、「人權與法治」和「《憲法》和《基本法》」一系列的主題海報、電腦簡報和支援教學材料，讓教師正確地向學生解說涉及的基本概念。

她又指，局方會加強教師培訓課程，包括網上研討會和網上自學課程。新學年起，教育局會分階段推出中學教師知識增益網上課程的進階版，以及《憲法》和《基本法》小學教師知識增益網上課程。局方又會為校長和教師提供多元的交流機會，如互動教師網絡、學習圈等，讓他們進一步了解校內推行《憲法》和《基本法》教育的課程規劃和學與教的有效策略，分享良好的實踐經驗。

另外，教育局亦會進一步為學生提供更多優質的學習活動，如學生網上自學《基本法》課程，以及舉辦學生內地交流計劃和校際比賽。