英國進口兩款芝士醬含肉毒桿菌　食安中心令回收

食物環境衞生署食物安全中心今(19日)公布，Primula兩款預先包裝的芝士醬樣本可能受肉毒桿菌污染。中心呼籲涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。

被檢出可能受肉毒桿菌污染的產品為「Original Cheese Spread」及「Cheese Spread with Chives」芝士醬，原產地為英國，品牌為「Primula」，每支容量皆為150克，第一個問題樣本保質期分別至今年12月29日、明年1月7日、1月12日及1月14日、另一個問題樣本的保質期分別至今年12月29日、明年1月5日、1月12日及1月19日，本港進口商或分銷商均為CitySuper。

中心指，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指因有關產品生產過程出現問題，令產品可能受肉毒桿菌污染，該產品生產商正回收上述批次的產品。中心得悉後，隨即聯絡本地入口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口上述產品，並在旗下零售點銷售，現已將受影響產品停售、下架並展開回收。調查仍然繼續。

肉毒桿菌可產生毒性極強的神經毒素，如進食含有這些毒素的食物，可引致食源性肉毒中毒。肉毒中毒症狀包括非常疲倦、虛弱無力、眩暈，通常隨後會出現視力模糊、言語障礙和吞嚥困難。神經毒素可令患者的呼吸肌肉癱瘓，引致死亡。上述症狀通常在患者進食毒素後約18至36小時出現，但亦可介乎4小時至8天不等。