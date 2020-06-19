公屋單位編配上年度不達標　較估算少約6650個

公屋等到頸都長，據悉，房屋委員會在2019-20年度原先估算可編配24100個公屋單位，但實際編配約17500個單位，達標率只為72.6%。房委會解釋，差異主要原因是火炭駿洋邨4846個單位用作檢疫中心，粉嶺暉明邨952個單位被人惡意嚴重破壞，而深水埗海達邨第1座852個單位的落成日期比原來估算遲。

而在2020-21年度，房委會估算可供編配的單位約31400個，包括約14900個新單位及約16500個翻新單位。根據房委會房屋建設計劃，今年落成的單位包括：黃大仙富山邨和東匯邨、深水埗白田邨、柴灣漁灣邨、牛頭角彩福邨、深水埗海達邨第2、3座。加上3個未能如期在2019-20年度編配入伙的屋邨6650單位，2020-21年度新單位供應即合共約14900個新單位。

此外，現時新登記的公屋申請者不可選擇市區公屋單位，房委會檢討了市區公屋單位供求情況後，因應市區新建單位增加，決定容許登記日期為2014年9月30日或之前的公屋申請者，可更改選擇市區公屋，包括港島及九龍。