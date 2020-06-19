夥公大及城大改善海關入職課程 鄧以海：鼓勵關員在職進修

香港海關於本月先後與兩所本地大學簽訂合作備忘錄，以改善入職訓練及積極鼓勵在職人員持續進修。海關關長鄧以海於本月11日與香港公開大學校長黃玉山簽訂合作備忘錄。而海關今日(19日)亦與香港城市大學達成合作協議，海關與城大的代表簽訂合作備忘錄。

鄧以海對兩所大學與海關的合作表示感謝，他稱相關合作不但提升海關入職課程的專業水平和學術認受性，亦為在職關員持續進修提供便利，可鼓勵關員終身學習，對他們的事業發展前景具積極意義。

鄧又稱，是次與大學簽訂合作備忘錄，是繼香港海關學院於2018年12月通過香港學術及職業資歷評審局的專業評審，成功將海關督察級及關員級的入職課程納入「資歷名冊」後，於人員培訓發展方面的又一里程碑。他又指，海關近年工作越趨廣泛及多元，將繼續致力優化人員培訓，促進在職進修，確保部門人力資源方面的可持續發展。

在合作下，5月新入職的督察級及關員級學員會修讀由公大教授的「執法社會學」及「執法心理學」，作為入職課程之一，內容包括犯罪學、社會學及心理學的基本概論，亦涵蓋衝突管理、心理技巧和傳媒關係等方面。

學員修畢相關課程後，將獲公大頒發證書，日後報讀該大學的相關學位或榮譽學位課程時，可獲減免30學分，連同公大早前給予海關人員的學分減免，最高可獲50學分減免。

至於海關入職課程的畢業學員，日後於報讀城大專業進修學院的「商業管理高等文憑」課程時，可獲減免36學分，該課程亦與其相關課程銜接。