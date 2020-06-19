人大胡曉明辭任Chickeeduck董事　稱與行政總裁理念不同

荃灣愉景新城商場的童裝店Chickeeduck在店內設置兩米高的「香港民主女神像」，為手持「光復香港」旗幟的示威者造型，店內亦設有連儂牆，Chickeeduck行政總裁周小龍表明支持反修例示威行動。有報道指此事件發生後，該店公司董事之一、現任全國人大代表、中華總商會副會長胡曉明已辭去董事一職，並將有關股權出讓。胡曉明回覆東網查詢時表示，就事件沒有補充回應，但指出離任董事原因是「理念不同，所以分手」。

胡曉明表示，事前不知道周小龍會將民主女神像放於分店內展示，而且近日感生意難做，故辭任該職位並出讓股權。有關辭任消息一出，中華總商會網頁屬於胡曉明的簡歷中，未有再出現「Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited」董事職銜；而其主要職務為菱電發展發展有限公司主席。另外，去年「Chickeeduck」的公司申報，周小龍只持股四成，另外六成股份為親建制胡法光家族持有；而胡曉明正是胡法光其中一子。