政Whats噏：拉扯網媒記者證　陳淑莊認衰道歉

公民黨議員陳淑莊今日(19日)喺立法會大樓內被網媒記者追訪，期間更出手拉扯對方嘅記者證。該網媒事後發聲明，對陳淑莊嘅野蠻粗暴行徑表示強烈譴責，並保留向陳進一步追究責任嘅權利，而陳亦認衰道歉。

根據該網媒發布嘅片段，該名網媒記者喺立法會不停追問陳淑莊會唔會申請政府派發嘅1萬港元，期間陳問該名記者姓名，又問記者有冇卡片，隨後更出手拉扯對方嘅記者證，看過記者證後仲質疑係真定假，及後就話因為被該名記者追訪，所以都要知道對方姓名，又隨即對該名記者話，剛才大力拉扯張記者證，唔好意思。

該網媒事後發聲明，指旗下記者今早10時30分喺立法會採訪陳淑莊期間，遭到陳動粗，出手拉扯，直到記者感到痛楚高叫之際，才停止其野蠻粗暴行徑，批評陳公然漠視新聞採訪自由，不顧記者安全拉扯記者的野蠻粗暴行徑表示強烈譴責，並保留向陳淑莊進一步追究責任的權利。

陳淑莊事後發新聞稿認衰，話今日被自稱網媒的人士追訪時，伸手翻看對方證件一事感到抱歉，話當時只係一心求證該位人士身份，絕對無意妨礙新聞自由。