東方日報A1：700億地王唔拍賣　政府招標有古怪

疫情還未消除，社會經濟未回升之際，備受矚目的中環海濱三號用地將於今年稍後時間推出市場發售，價錢將大打折扣，加上發展局決定採用「雙信封」形式招標，即要求發展商分別以設計和地價兩方面提交建議，而非傳統的價高者得拍賣。有測量師和關注團體質疑政府此舉有操控之嫌，容易有古怪。

中環海濱三號商業地坐落民耀街，地盤面積逾五十一萬六千三百平方呎，鄰近中環國際金融中心二期，可建樓面面積約一百八十四萬二千八百平方呎，享有開揚海景。市場初步預計每平方呎樓面地價約三萬至三萬八千元，折合估值約五百五十二億八千萬至七百億元之間，相信將會是本港最貴價地皮。

然而，這塊肥豬肉不以公開、透明方式拍賣，發展局局長黃偉綸早前指出，考慮到土地獨特性，地皮將以雙信封形式招標，需同時提交項目設計方案及地價。有測量師指出，像中環新海濱這類貴重地皮，若只是基於設計因素而採用雙信封制，則較為欠缺說服力，認為可考慮先做設計比賽，再將土地推出，相信價錢可以賣得更好。

據了解，最初有一批關注城市設計的人士向政府游說，出售中環海濱三號用地不應只看價錢，而要考慮其設計，建議政府採用雙信封形式招標，後來，連地產商也對此沒有異議，政府便拍板。

有測量師坦言：「設計好主觀，如何評分，有咩準則，當局冇公開交代，外界不得而知，變相由政府操控，鍾意畀邊個就畀邊個！」他說，公開拍賣才是最簡單直接的做法。

議員石禮謙亦質疑設計無準則，「政府鍾意就係準則，難有公平可言，當年西九文化區單一招標有設計評分，就畀立法會反對。」他認為公平做法是政府先設計，然後拿出來招標，價高者得。

本土研究社成員陳劍青指出，政府招標賣地，主導權大得多，未必是價高者得，如此土地分配，有欠公平、公正和競爭，公眾沒有信心，多年來的土地爭議，以至土地違規的執法，也是基於政府破壞土地制度公信力。

由以往的公開拍賣，變成近年招標，陳直言：「連透明性都保障唔到，政府可以透過編寫標書，度身訂造，好容易咁想畀邊個都得，市場監察唔到。」

過往政府亦曾以雙信封制推出土地招標，如二○○三年時的尖沙咀前水警總部古蹟。該項目招標評審同時考慮投標人的技術建議及出價，比重分別為七成半及兩成半，即評分準則較着重於技術建議的考慮，當時收到六份標書，最終由長實以三億五千萬元投得。後來，古蹟被質疑淪為商場，變得面目全非。

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