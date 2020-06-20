公開拍賣土地　近年絕迹

拍賣政府土地歷史悠久，自一八四一年已舉行首次拍賣，但亞洲金融風暴爆發，一九九八年六月起，政府曾暫停賣地九個月以穩定樓市，其後並加入勾地表制度。面對住宅地開始鬧供應荒，政府於二○一○年開始主動從勾地表推出土地拍賣，更在一一年改為按季主動推地及勾地制雙軌並行。至於公開拍賣土地的場面則近年絕迹。

過去政府均常規推出土地拍賣及招標，但亞洲金融風暴後，樓市顯著下挫，地產商對土地需求放緩，政府一九九九年推出勾地表制度，將大幅地皮納入勾地表內，由地產商按需要及興趣申請勾出拍賣，政府亦維持定期拍賣及招標出售土地。

惟當年市況下滑，地產商在拍賣場上忍手，部分土地更以底價成交，為免受競投氣氛影響，政府於二○一一年取消拍賣，全面改以招標出售地皮，並在二○一三年取消勾地機制，重掌賣地主導權，這種按季標售土地模式亦沿用至今。

業界人士認為，市況欠佳時，若地皮以拍賣形式推出，各地產商不舉手便會流拍，故逆市時一般會採用招標，也可以降低圍標風險。但相對地，標售土地的透明度較低，而到二○一八年，政府才開始公布落選標書的出價金額。