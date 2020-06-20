西九計劃本擬單一招標　曾蔭權被指明益地產商

政府招標制度惹爭議，最離譜的事件是時任政務司司長的曾蔭權，一意孤行以單一招標模式發展西九文化區，被指隻手遮天、明益大地產商。在一片反對聲中，西九項目推倒重來，重新諮詢，改為政府撥款興建。

前行政長官董建華早在一九九八年的施政報告提出，在西九龍填海區興建一個新的表演場地，為香港建立亞洲文化藝術中心和娛樂體育中心的形象。後來，政府舉辦概念規劃比賽，由英國建築師Norman Foster的巨型天幕設計勝出，但被質疑造價及維修保養費用高昂。

到二○○三年，曾蔭權決定以單一招標方式發展西九文化區，當時的地產建設商會會長何鴻燊形容，中標財團將「肥到着唔到襪」。

之後，董建華腳痛下台，曾蔭權時來運到出任行政長官，西九計劃改由重返政府做政務司司長的許仕仁接手，他提出把文化和地產項目分拆，並規限住宅所佔比例，最終因為「冇肉食」，而沒有地產商肯參與。

在一片爭議聲中，西九計劃推倒重來，放棄天幕設計，政府並成立西九諮詢委員會重新諮詢。最終由立法會撥款二百一十六億元，讓西九文化區管理局推展項目。