環團指填海令馬蹄蟹數量急跌9成　遊客掘蜆同樣干擾

WWF在泥灘發現到馬蹄蟹的脫殼，均是幼年馬蹄蟹的殼。（林穎嫺攝）

被譽為「海洋活化石」的鱟，又名馬蹄蟹，在地球生活了4億7千萬年，隨着人類大興土木，馬蹄蟹的品種由過百種大減至僅4種，在香港水域出沒的中國鱟和圓尾鱟因填海失去聚居地，數量近廿年急跌9成，現時主要分布在后海灣和大嶼山的沙灘或泥灘。

世界自然基金會香港分會(WWF)在大嶼山南部水口灣的生態研究發現，遊客的掘蜆活動或會干擾馬蹄蟹的生活，甚至將其踩死，促請政府在2030年前將受保護水域增至3成，並在馬蹄蟹密集地區設生態敏感區，限制遊客進入和規範外圍地區的掘蜆活動。

WWF保育主任蘇隽彦觀察到，有宗教團體不時放生馬蹄蟹，惟牠們未能適應野外生活，雖然香港不流行進食馬蹄蟹，但他們曾在海鮮檔發現身型龐大的馬蹄蟹，他慨嘆馬蹄蟹的卵成功孵化的機會只有萬分之一，再長大成年的機會更渺茫。他呼籲市民大眾加入保育馬蹄蟹的行列，監察馬蹄蟹的售賣活動和保護泥灘。

今日的國際馬蹄蟹日，WWF亦會在水口灣宣傳保護馬蹄蟹，鼓勵掘蜆人士減少進入馬蹄蟹密集地區，下周亦會在大埔元洲仔自然環境保護研究中心舉辦講座，分享馬蹄蟹的故事和生態知識。

漁農自然護理署指將會在《生物多樣性策略及行動計劃》中，為馬蹄蟹制訂一套物種行動計劃，現正進行實地調查，收集更多有關馬蹄蟹的資料進行研究，例如分布情況、數量變化、面臨的威脅等，以探討有效保護馬蹄蟹的可行方案，草擬該計劃後徵詢相關專家及相關環保團體的意見，再落實有關工作。