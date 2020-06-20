謝振中走進最前線　重建警民關係由社區做起

去年一場修例風波令警民關係跌至冰點，曾每日主持記者會的警察公共關係科前總警司謝振中，今年初調任葵青警區指揮官。走進最前線的他，認為民生無小事，又指修補警民關係任重道遠，要由社區做起，希望成為一個起點，再由無數起點匯聚，令市民明白警方不是製造問題，而是協助市民解決問題，一步一步恢復區內治安，亦令警民關係回復至從前，締造和諧社區。

謝振中接受本報訪問的地點，正是他主持過數十場記者會的場地，他重返記者室時感觸良多，坦言半年前坐在這裏隔空與市民溝通，至現在成為警區指揮官則「落區」親身與市民溝通，希望打開一條出路。除出席區議會會議，他亦會日以繼夜與區議員溝通。訪問前一晚，他午夜亦接到區議員電話查問區內治安情況，他笑言：「同以前答記者問題一樣！」又指接受議員提問，不會比記者提問容易，即使在議會上面對挑戰，都會以不亢不卑的態度面對，共同解決社區問題。

民生無小事，謝直言：「居民住係呢度，就會對社區有期望，亦希望警察可以盡快處理。」區內最常出現的問題，其中一項是違例泊車，部分市民守法意識薄弱，停車場有位冇人泊，街上則泊滿車。另外，區內有不少舊式屋邨出現人口老化，街頭聚賭亦衍生衞生問題，他直言：「每件事睇落都唔係好大件事，但社區正正需要警察幫忙。」謝續稱，有些有心人會批評警察是製造問題，其實警察是協助解決問題，面對新冠肺炎疫情，葵青警區是首個向違反禁聚令市民發出傳票的警區，亦是全港「零的突破」。

自修例風波以來，警民關係跌至冰點，謝更形容正處於歷史中最具挑戰性時刻，亦絕非一個社區可獨自處理，必需要整個警隊共同應對，尤其是大規模的抹黑及失實指控，警方會盡快作出澄清，亦會大大增加工作的透明度，提升專業性，增加市民的信任度。

他又認為，暴力永遠是一個死胡同，讓社會走上末路，希望青少年不要再被煽動而行差踏錯，誤入歧途，而溝通能夠為警方開路，對話能取代對立。正所謂，千里之行，始於足下，修補警民關係的工作任重道遠，他希望讓地區警政和民生工作作爲一個起點，再由無數起點匯聚，警民關係可回到從前。

至於前線警員的士氣，謝表示，警隊過去一年的挑戰是史無前例，最少有600多名警員受傷，個別人員的情況更非常嚴重，至今仍需接受治療，令他感到十分難過。除身體受傷，心靈也受到傷害，警察家屬亦受到欺凌，葵涌區內多個紀律部隊宿舍更經常遇到破壞，警區人員會到現場視察，看是否有地方可以再加強保護。

他又指，同事即使面對困難，不但沒有放棄沒有怨言，相反，比從前更團結，令謝感到十分鼓舞，坦言：「若沒有前線同事的付出，香港可能已經陷入更暴力及紛亂的局面。」現時他每兩周會向同事發表文章，講述區內治安情況及管治上有甚麼地方需要加強，又會與同事共膳及一起落區「行必」，並肩作戰。

被視為警隊明日之星的謝振中，在香港科技大學修讀工商管理，畢業後曾在銀行任職基金經埋，1998年陪朋友一同投考警務督察，結果他成功加入警隊，至今22年。他直言做警察對社會貢獻更大，無悔轉行。他首個職位是到旺角警署任值日官，之後又曾駐守刑偵部門及警察機動部隊，5年後調任商業罪案調查科及毒品調查科聯合財富調查組，令他可以學以致用。

謝於2018年晉升總督察，2010年先後任職投訴警察課、服務質素監察部，2012年晉升警司，翌年借調到財經事務及庫務局，2015年調任警察公共關係科，翌年晉升高級警司，2018年晉升總警司。