葵青區嚴重罪案大減　謝振中稱有賴警區人員同心協力

謝振中調任葵青警區指揮官已4個月，該警區今年首季多項嚴重罪案均有下降趨勢，他稱有賴所有人員同心協力，維持社區治安之餘，亦偵破多宗罪案；然而，近日的修例示威浪潮有復熾迹象，部分人員需調回應變大隊協助平亂，他擔心人手緊張下，社區治安問題會重現。

謝透露，受去年的反修例示威浪潮影響，社會整體的守法意識薄弱，肆意犯法的人有所增加。至今年初示威衝突放緩，警員得以調回警區前線工作，配合高姿態巡邏，針對性處理地區治案問題，致多項嚴重罪行數字大減。如今年首季對比去年第4季，爆竊大減近半，縱火下跌近4成，傷人及嚴重毆打、刑事毀壞跌約3成，暴力罪案跌2成。

同時，警方積極偵破罪案，有見該區詐騙案上升，特別是口罩騙案，單計2至4月接獲約140宗，涉款共多達850萬元，最多一宗涉款逾330萬元；另行劫案亦大幅攀升。警方十分重視，加緊展開調查，第一季發生12宗行劫案中，已偵破8宗。另外，經警方的大力宣傳教育後，近個多月的口罩騙案數目跌至個位數。

謝振中稱：「防罪、滅罪一向都是警察的天職，行動最實際，這些實際的成績反映出我哋盡心盡力為社區服務。比較上述的罪案數字，可以反映出我哋工作係漸入佳境。葵青警區同新界南總區的防罪滅罪工作是立竿見影」。

不過，他指近月街頭示威衝突回歸，堵路縱火等再現，為維持全港整體治安，葵青警區約120人已調返應變大隊工作。他稱：「其實都佔總數頗多人，對於警區治安都係一個憂慮」。他強調無論如何，警方一定會保護社區，維持區內良好治安，與葵青區市民及各持份者合作，攜手維持社區秩序。