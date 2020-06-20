沙田衝突中被圍踢致頭破血流　火猴Sir冀犯事的人反省

「當時我個頭好痛，有好多人喺度踢我，我護住個頭，唯一諗法就係頂住，希望有同事快啲嚟！」現駐守葵青警區的高級警員「火猴Sir」，去年在新界南總區重案組駐守期間被調配至應變大隊，在沙田新城市廣場處理反修例示威時被黑暴推落扶手電梯，被多人圍踢並以雜物猛扑，生死關頭，幸獲一名攝影師以身保護，其後由同袍救走，得以保命。

火猴sir憶述，去年7月14日沙田區遊行結束後，有暴徒留在區內生事，他與同袍於晚上9時許奉命進入商場進行驅散。惟進入商場後，始發覺商場內暴徒眾多，並手持雜物步步進逼猛攻，他只好揮動警棍「擋格」，混亂間與同袍「沖散」。由於他當時孤身一人，即時成為暴徒的目標，他企圖由在L3層跑上電梯往上層，惟發現「前無去路、後有追兵」，混亂間更被人踢落電梯，之後被狂踢。

火猴Sir憶述當時境況仍難掩激動之情，形容：「我好似蜜糖，畀蜜蜂不斷湧埋嚟！」意識迷糊之際，突聽到有人呼喊：「唔好再打、打死人喇！」暴徒才漸放軟手腳，睜開眼一看，發現有人騎在他身上保護他。約半分鐘後，終於等到同袍來營救。

他指事發當日氣溫頗熱，他遇襲後頭濕濕，還以為出汗，詎料一摸全都是血，有同袍着緊地道：「頂住呀Brother！」，並把他攙扶到一旁。火猴Sir被送院後頭部縫3針，面、手腳等均有瘀傷，共留醫7天，休養42天始復工。

經此一役，未有澆熄火猴Sir維護法紀的決心，仍以當警察為傲，坦言：「我爸爸係警察，我細個就受佢影響，一畢業就去投考，加入警隊20幾年，從未遇過咁情況，啲人好似失晒理性咁，但我唔後悔，因為呢個係我天職。」對於不少年輕人參與違法行為，他感到可惜，「我唔理解佢哋嘅諗法，人做咩佢哋做咩，被人煽動，結果要付上沉重代價。」他希望這些犯事的人能有所反省，改過自新。