勞工處物業代理保安職位逾萬個　業界破解少人求職者原因

本港最新失業率攀升至15年新高，失業大軍更增至23萬人，勞工處網頁卻上載大量空缺，出現「有工無人做」的現象。截至本月中，物業代理及保安員的職位空缺合共逾萬個，求職者只有約800名，其中物業代理僅有3人求職，每人可「攤分」超過2000個物業代理職位。有人力資源顧問解釋，物業代理流失率極高，故公司傾向「落廣告請咗先」，並非全屬真空缺。保安業則指，近期入行者是10年來最多，輪候上牌照培訓班要逾月。

正當打工仔陷入就業困難之際，東網翻查勞工處互動就業服務網站，發現截至本月12日，物業顧問或代理、物業管理員或保安員職位空缺數目最多，分別高達6735個及3682個，而物業代理求職者僅得寥寥數人，保安員求職者約800名。

安進人力資源顧問董事總經理周綺萍解釋，物業顧問及代理屬低底薪、高佣金行業，不但須於戶外「跑數」，亦要遷就客人「睇樓」時間，甚至周未亦要工作，較為辛苦及壓力較大，聘請員工普遍有一定困難。由於流失率高，她指業內傾向「落廣告請咗先，再睇吓適唔適合做」，故出現空缺遠超求職者人數的情況。

至於保安業情況，保安業商會主席何啟文指，近期轉行人數大增，「近10年未見過咁踴躍」，以往上牌照訓練班只需1星期，現在「排到1個月後先上到」。他指，於勞工處刊登招聘廣告的大多屬單幢式大廈，以招聘薪金、福利較低的保安員，加上年輕人普遍靠同事介紹或直接向公司求職，「60歲以上先習慣睇勞工處」，勞工處空缺較難以吸納年輕員工。

香港物業管理公司協會會長陳志球亦指，經勞工處招聘手續較多，須先把有關資料交該處刊登，並待該處轉交申請者資料，較為麻煩，業內普遍傾向自行招聘。