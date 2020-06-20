全球新冠肺炎新增病例創單日新高　世衞警告病毒大流行加速

新冠肺炎疫情全球持續，世衞總幹事譚德塞周五（19日）警告，病毒大流行正在加速，周四（18日）全球新增逾15萬宗確診，創單日新高。他形容現時正處於新的危險階段，強調必須繼續採取限制措施以阻疫情蔓延。

譚德塞表示，全球多地疫情都未有受控迹象，接近一半的新增確診個案來自美洲，南亞及中東地區亦佔很大一部分。他強調，必須繼續保持社交距離及戴口罩，以及做好邊境防疫，減低病毒傳播力。

另一方面，世衞表示中國已分享最近在北京出現的新冠病毒基因序列，顯示與歐洲的病毒株密切相關。世衞突發事件規劃執行主任瑞安指出，全球有不同病毒株傳播，不代表疾病來自歐洲，而基因序列分析表明病毒並非由動物直接傳予人類，而是由他人傳播到中國境內的人，世衞要求就北京最近的疫情作詳細調查，以查明輸入病例如何引致多人受染。

據美國約翰斯霍普金斯大學統計，目前全球已有超過850萬人確診感染，並有超過45萬人死亡。其中美國繼續以逾220萬宗成為確診病例最多的國家，累計死亡人數達逾11.8萬宗。此外，巴西確診病例突破100萬宗，至逾103萬人染病，僅次於美國，成全球第二個病例破百萬的國家。