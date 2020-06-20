探射燈：政府不規管　破壞食物鏈損生態

本港擁有多個景色優美、生態價值高的海灣，每年4至10月是摸蜆的高峰期。由於在海岸公園或保護區以外範圍，摸蜆活動不受規管，有環保團體指，本港近年蜆類的體積和數目驟降，過度摸蜆對生態系統造成嚴重破壞。

在海岸不難發現垃圾，水口沙灘更有印上簡體字的垃圾亂棄。世界自然基金會香港分會項目經理（海洋保育）彭莉恩指，蜆屬濾食性海洋生物，以過濾方式進食水中浮游生物，有助保持海水潔淨，也是其他生物的食物來源。過度濫捕蜆除影響水質和食物鏈運作，亦會翻起大量泥沙，令底層生物如沙蟲等容易因暴曬而缺水死亡，泥灘上的其他物種，如馬蹄蟹等的活動亦會受到干擾。

彭呼籲市民不要使用太大型挖掘工具，應只用小泥耙，且體形太小、尚未成熟的蜆不宜帶走，不同品種的蜆成熟體積不盡相同，以沙白為例，直徑大於5厘米才算成熟可以帶走。她提醒市民離開前謹記「填氹」，將沙地的凹陷處填平。惟最理想的保育方法就是不要摸蜆，她促請政府將部分生態敏感的海岸設為海岸公園，保護珍貴的海洋資源。

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