探射燈：裝備不足乏經驗　摸蜆搵命博

有家長與小孩在海水及膝處戲水。

摸蜆看似老少咸宜，其實危機四伏，如欠缺合適裝備及經驗不足，輕則可被海產割傷，重則恐被大浪捲走，甚至命喪大海。近年發生多宗因摸蜆而樂極生悲的慘劇，如去年9月，12歲男童在大埔汀角路近龍尾灘潛水摸蜆時，不幸遇溺身亡。有專家表示，摸蜆要做好充足準備，帶齊裝備減低受傷風險。

「海洋就係海洋，就算係玩都要小心，因為一旦受傷可大可小。」國際精英潛水訓練中心負責人張衞表示，雖然市民多在潮退後的泥灘或淺水區摸蜆，但仍有一定安全隱患，事前需留意天文台公布的潮汐預報，並做足準備，穿着潛水靴及手套，避免皮膚長時間浸在水內而變得脆弱及降低割傷受細菌感染的機會，若能穿上浮潛衣會更好，「着咗浮潛衣即使畀浪捲走，都會浮喺水面唔會沉，而且會容易啲畀人見到。」

摸蜆事前要做好充足準備，但掘蜆途中的危機同樣不容忽視。家庭醫生林永和坦言近期被「白鮓（水母）」螫傷的求診個案急升，不少患者因赤腳而被「炸傷」，呼籲市民要穿鞋摸蜆，降低受傷風險。

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