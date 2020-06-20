探射燈：摸蜆掘蠔煮大餐　食埋重金屬恐致癌

不少人去泥灘摸蜆掘蠔，自製海鮮宴，惟東網記者於多個泥灘，檢取介貝類海產樣本委託專家檢驗重金屬含量，發現全部樣本均超標，其中東涌灣樣本汞（水銀）超標最嚴重，較法定安全上限超出20倍，砷亦超標8倍。專家指食用受污染介貝類海產後，重金屬恐積聚體內，甚至會有致癌風險；醫生亦擔心進食未經徹底煮熟的海產恐致腸胃炎。

本地海產安全成疑，東網記者日前於大嶼山及馬鞍山共4個泥灘，抽取介貝類海產委託專家檢測，結果發現根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，4個地點樣本的鎘、鉻、砷、汞及鉛含量均超標。其中東涌灣樣本驗出含有每公斤10.5毫克（ppm）汞、4.52ppm的砷及4.12ppm的鉻，分別較標準高出20倍、8倍及3倍；同位於大嶼山的水口樣本亦驗出鎘超標逾半成；泥涌樣本含鉛超標逾5倍。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指介貝類海產屬濾食性動物，透過濾除海水吸取食物和養分時，便會把受污染的海水吸入體內並積聚，其中液體狀態的汞最容易被海產直接吸收，當人類食用後便會在人體中累積，「長期食用甚至會有致癌風險。」

香港城市大學化學系教授林漢華估計，泥灘海產重金屬超標與廢物處理不當有關，尤其是工業廢物污染泥土和海洋，被介貝類海產吸入且較難排走。家庭醫生林永和指小量重金屬雖不致影響健康，但進食未經徹底煮熟的受污染介貝類水產後，可感染諾如病毒或其他致病微生物，引發腸胃炎。

食物安全中心發言人表示，若長期食用含過量重金屬的食物（包括介貝類海產），可能影響身體健康，毒性視乎種類和攝入量而定。該中心呼籲市民切勿食用自行撈獲的貝類，若進食需要徹底處理及煮熟，並維持均衡飲食，避免攝取過量污染物。環保署回覆指，沒有以上4個泥灘的水質監測數據，但呼籲市民在進行户外活動及生態觀賞時，應避免騷擾及採掘大自然生物。

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