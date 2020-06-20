Dr.東：吹冷氣多易有「冷氣病」　中醫師建議抽時間運動

天氣日趨炎熱兼潮濕，大多市民選擇留家「嘆冷氣」抗疫，不過要留意吹得多冷氣容易引來「冷氣病」，即出現冇胃口、冇氣冇力及胃漲等不適。有中醫師表示上月求診時出現冷氣病徵狀的長者病人數量大增約4成，建議市民即使難耐酷熱亦應避免全日長時間吹冷氣，就算逗留冷氣房亦應抽時間活動筋骨，保持強健體魄，遠離病痛。

在中醫角度，冷氣病的形成多與長期吹冷氣以致過度受寒有關。吹冷氣會削弱正氣，造成氣虛，形成乏力、精神睏倦、周身骨痛、消化道不良等。中醫師邱宇鋒指出冷氣病與「濕邪」有莫大關係。「濕邪」可分為濕熱與寒濕兩種，而吹冷氣引起的問題多屬寒濕。當冷氣開得太猛，室內溫度過低，人們長期在冷氣房不活動，或淋雨後立即吹冷氣，或長期正面吹着身體同一位置，便容易出現寒濕。

對於坊間有「進食辛辣食物袪除濕氣」的說法，邱宇鋒指出須視乎個人體質及環境而定。若體質強壯之人進食辛辣之物，可振奮身體機能，以助身體擺脫部分濕氣；惟體質較弱、經常吹冷氣少運動，或長居於環境潮濕的地方人士，「以辣祛濕」的功效將大打折扣，「體弱就身體代謝唔好，難以出汗，散唔到濕氣，再加上環境濕熱，只會將濕氣困身。」

邱宇鋒稱5月前來求診時出現冷氣病徵狀的長者病人，明顯較4月多出約4成。他提到近日有一名80歲女病人整日待在家中避疫，正值天氣漸趨炎熱，家中難免會開冷氣降溫，因她經常在家吹風受寒又缺乏戶外活動，導致體力轉差，雙腳浮腫至活動困難。邱以補中益氣湯為她提升體力，並囑咐她減少吹風，並增加運動鍛鍊，經治療後大為改善。

邱強調，市民即使留家抗疫亦須按平日生活規律鍛鍊體魄，「生活唔可以亂晒籠」，建議可安排時間做伸展及負重運動，有助補氣行氣，氣魄充足自然濕氣自除。他直言夏天開冷氣降溫是人之常情，堅持杜絕使用冷氣屬不切實際，但市民可避免整天待在冷氣房，建議至少每天抽1小時到室外走走。在冷氣房內亦不宜久坐或久臥，至少活動手腳、伸展筋骨，以刺激氣血運行。而冷氣溫度不宜調得太低，室內跟室外溫差約攝氏5至6度為宜，若溫差太大易令身體不適。

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