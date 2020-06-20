2個本地新冠肺炎群組源頭未明　許樹昌料由輸入病例引致

香港上月先後出現荃灣梨木樹邨及沙田瀝源邨的本地新冠肺炎群組個案，但都未能找出病毒感染源頭。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(20日)在電台節目表示，相信有關個案由輸入病例所引致，認為或有入境人士完成14天檢疫後才發病，將病毒帶到社區，導致社區有隱形傳播鏈。

許認為，瀝源邨群組中，環境污染是病毒在區內傳播的主要途徑。香港大學及科技大學人員早前進入確診者住所進行氣體測試，了解單位喉管有否裂縫導致個案爆發，暫時未有測試結果，呼籲附近居民時刻保持個人衞生，在人多地方配戴外科口罩。

對於北京近日出現多宗確診個案，許指，香港目前豁免部分往返內地及香港的公務人士接受14天家居檢疫，但入境時仍要留下樣本做測試及接受14天醫學監察，他認為若北京疫情繼續擴散，可能要取消豁免安排。他又指，部分人或由北京經廣州及深圳返港，政府推行三地健康碼時要留意有關地方有無確診個案。

提到政府放寬禁聚令，許指現時公眾場所聚集仍限制在50人，而餐廳等室內場所都放寬防疫措施，是有點不平衡。他指，巴士站及港鐵站等公共地方動輒有上百人，如以禁聚令控制疫情未必很有效，亦難以執行，呼籲當局長遠要增加病毒檢測量，及早找出帶病毒人士。他指，兩間大學醫學院及私人化驗所加入協助檢測後，有望在8月提升檢測量至每日7000個，但他認為全民接受檢測是不符合成本效益。

許樹昌稱，香港的炎熱天氣似乎對疫情有點幫助，形容疫情算是緩和，近日只有零星個案，以輸入為主，並未有出現社區爆發。但他指，南半球仍是冬季，病毒仍較為活躍，美國、巴西和智利等地的疫情令人憂慮，認為市民在疫苗面世前持續提高警覺。