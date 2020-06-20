垃圾徵費草案勢胎死腹中　黃錦星稱會與議會討論

隨着今屆立法會任期即將完結，立法會垃圾徵費條例草案委員會下周一(22日)將討論工作路向，惟早前已有過半委員同意終止審議，垃圾徵費草案勢將胎死腹中。環境局局長黃錦星今早(20日)在電台節目表示，過去一年因社會情況，立法會進程較慢，他會與議會再討論情況。他又指如有議員對法案有比較堅持的意見，對立法進程影響會很大，當局會盡量配合議會工作。

他稱，即使立法工作暫停，減廢回收工作不會停下來，會繼續加強香港減廢回收工作，包括將「家居廚餘回收變電」計劃擴展至資助住宅屋苑加裝智能廚餘回收箱。他又指，當局已在東區推行廢塑膠回收先導計劃，推廣乾淨回收，覆蓋區內一半屋苑，乾淨回收率超過9成，現時正在社區擴展回收網絡和新增回收點，涵蓋8種回收物料，未來亦會加強乾淨回收教育。

黃表示，過去回收工作有市有價，但情況有所逆轉，如果回收商要轉型，政府會介入，希望做到轉廢為能。他亦指，有環保政策在限聚令下宣傳受阻而減慢進度，包括電動車普及化。至於政府提出的綠色就業計劃會提供超過1000個職位，他形容反應相當正面，其中就電動車普及化會招聘數十人，而申請人數是以千計。