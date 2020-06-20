港版國安法：罷工罷課公投今舉行　參與工會稱無既定立場

「港版國安法」立法在即，團體「二百萬三罷工會聯合陣線」與「中學生行動籌備平台」今日(20日)舉行罷工、罷課公投。有份參與的新公務員工會主席顏武周指，今次公務員公投涉及3個議題，包括國安法、公務員凍薪及公務員宣誓，重申工會就公投內容無既定立場，公投內容關乎員工利益，批評當局曲解今次公投。

社會工作者總工會外務副主席張志偉表示，今次是國安法出台後首次大型罷工、罷課公投，工會成員可到全港30個票站投票，當中10個設即場入會，今次公投目標有6萬人投票。被問到工會人數與目標人數有差距，張指星期四(18日)公布各工會總人數逾1.4萬人，但有信心可達到目標投票人數。

「中學生罷課籌備平台」發言人鄭家朗則呼籲學生到7個票站投下實體票，提醒他們珍惜公投機會，又重申學生有權利公投香港的未來。被問到會否擔心被秋後算帳，鄭認為這是不可避免，又形容是政府將學生放在危險境地。他又反駁有聲音質疑有「黑手」進入校園，重申他們並非扯線公仔，「唔係被煽動出嚟」。

今次公投安排了10個主要票站，以及13個議員辦事處作為票站。民政事務總署昨晚(19日)去信區議員，指明若區議員將其辦事處用作公投票站，相關開支將不獲發還。本身是沙田區議員的社會及政治組織從業員工會理事李志宏批評民政總署失職，並無做好收集民意的工作，又認為區議員是協助收集市民意見的其中一個途徑，重申他們不會低頭。