機構接獲家暴求助升近80%　社區服務暫停苦主求助無門

新冠肺炎疫情下，市民外出機會減少，要與家庭成員朝夕相對，或許會產生磨擦。有機構反映今年首季的家暴求助數字上升近80%，惟因不少社區服務暫停，親友為減少病毒傳播風險又不願意收留，故受虐婦女的求助渠道大減。至於不少受虐婦女暫住的「避風塘」庇護中心，因採取嚴謹的防疫措施，故不少在職婦女無法入住。

香港婦女中心協會總幹事廖珮珊稱，協會的婦女求助熱線今年首1至3月已接獲34宗投訴，較去年同期的19宗，大幅增加近80%。求助個案中，逾70%與家庭暴力有關，亦有個案涉及精神虐待及性暴力等成分。廖指出，不少個案與疫情有關，因市民留抗疫，與家庭成員相處時間大增，致爭執的次數上升，例如有求助者因與家人「對清潔的標準不一」而出現矛盾。

另一方面，由於不少社區或輔導服務在疫情下暫停，令部分家暴的受害人求助無門。廖舉例指，有受害人一直向學校社工尋求幫助，但在停課情況下無法約見社工，令其壓力大增；亦有受害人每當出現家庭矛盾時，會到親友家暫住，但疫情下親友不願收留，令受害人「想唞下氣」亦難。

至於婦女庇護中心的情況，廖透露由於受疫情影響，不少受害人希望避免太多人同住，故近期轉介數字有所下降。不少庇護中心採取嚴格的防疫措施，甚至有中心限制入住者一星期只可外出一日，令在職的受害人難以入住。