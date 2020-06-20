球場重開帶契小食店生意好轉　波友免與陌生人鬥波防疫

新冠肺炎疫情緩和，關閉近3個月的免費戶外球場，例如足球場、籃球場及排球場等今日(20日)重開。東網記者早上巡視位於太子的花墟公園，發現不少波友「波癮難耐」，於球場重開首日即落場一展身手。有波友指「忍手」數月十分辛苦，特意於早上到場打波，並會避免與陌生人「鬥波」減少染疫機會。而球場重開，亦帶契場內小食店的生意有所好轉。

花墟公園內設有1個足球場、3個籃球場及4個排球場。球場重開後，籃球網等設施不再被圍封，吸引約30名波友到場練習，逼滿3個籃球場。

波齡約7年的中三學生易同學指出，疫情前時常打籃球消遣，惟近月受限於場地而減少練習，十分辛苦，得知場地重開後十分開心。至於會否擔心染疫，易指會避免與「唔識嘅人鬥波」，相信只要保持一定的社交距離，便不會染疫。

波友蕭先生指出，早前球場關閉亦會到空地自行練習，但設備不及球場齊全，只能練習部分技巧。他又指，早前要花費較多時間尋找場地，重開球場後則可較穩定地練習，感到高興。另一波友謝先生指出，數月來只能於住所附近「偷雞」打籃球，球場重開後能約見一眾波友，打籃球亦毋須「偷偷摸摸」，預計未來一周會打兩三次籃球。

波友重返球場，連帶場內的小食店生意亦大幅好轉。店主伍先生指出，早前球場被圍封，只有少量學生途經時會光顧，生意激減超過90%。而今日僅上午生意額，已超過上月整個月生意額。不過，伍指受到社會運動及疫情肆虐，已「捱咗一年」，決定提前解約並於本月底結業。