壹傳媒記者妨礙其他傳媒採訪　學者批記協無譴責

近日有記者在壹傳媒大樓外採訪時被人阻撓。

壹傳媒黎智英近期涉及多宗刑事案件被傳媒追訪，惟有其他傳媒的記者在黎智英寓所外及壹傳媒大樓外採訪時，卻遭蘋果日報記者多番阻撓，涉妨礙新聞自由，惟香港記者協會對於有人打壓其他傳媒卻未有譴責，有學者批評記協沒有主持公道，雙重標準。東網記者正就事件詢問記協回應。

近日有記者在壹傳媒大樓外守候，被指跟蹤黎智英及為「假記者」，理工大學香港專上學院講師陳偉強批評壹傳媒的報道扭曲事實，報道只是「為了維護自己老闆」，又質疑記協雙重標準，不為「與其政見不一的機構主持公道」。

他又指，壹傳媒在是次事件中做法「明顯有問題」，黎智英旗下的記者在沒有「求真」的情況下，便質疑對方是「假記者」。而黎智英作為傳媒集團的老闆，非但沒有以身作則，更容許其屬下作出不實的報道，有違蘋果一直標榜自身「堅守聞自由、編輯自主」的行為。

外界質疑記協沒有就事件作出回應，陳質疑黎智英和記協「一直有不尋常的關係」，又多次維護蘋果日報的記者，有可能會因此而避免回應。另一方面，由於涉事記者與記協的政治立場不一，亦有可能會因此「唔為佢哋主持公道」。

議員葛珮帆指出，記協今次行為「絕對係雙重標準、排除異己」，認為記協一直有「清晰的反政府立場、又偏幫黃媒」，「已唔係幫業界發聲的協會」。而壹傳媒的記者多番阻撓採訪，「好似變咗佢（黎智英）嘅保鏢咁」，沒有做好記者應有的行為。

她稱，黎智英為公眾人物，亦涉及多宗刑事案件，難免會引起傳媒的好奇，加上黎早前又曾申請在保釋期間到美國，令人質疑他是否想「走佬」，有傳媒追訪其行蹤「好正常」。