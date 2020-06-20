疫暴夾擊旺角吉舖湧現　生意暴跌90%商戶考慮結業

疫暴夾擊重挫本港經濟，旺角吉舖湧現！受到反修例風波及新冠肺炎疫情接連打擊，遊客數量大減，亦重挫港人消費意慾，旺角街頭出現多個空置舖位，當中山東街在短短約200米更有10多間吉舖。有服裝店職員指出，生意額自反修例風波起暴跌90%，擔心「唔夠交租」；亦有眼鏡店職員透露生意額激跌至少70%，老闆正考慮結業。

東網記者今午(20日)巡視旺角街頭，發現多條街道雖有不少人流，但大部分行色匆匆，亦未有進入商店選購。藥房、化妝品店及鞋店等均乏人問津，部分店員毋須招待客人，只能閒聊打發時間，或改為站在店外招徠生意。

眼鏡店職員關先生指出，生意額自反修例風波爆發起開始下跌，疫情爆發後更是雪上加霜，生意額激跌至少70%。他又指，港府近日雖放寬禁聚令人數，令生意額「好返少少」，但仍未能填補早前下跌的生意額。他透露，老闆對未來生意感悲觀，正考慮結業。

服飾店店員謝女士指出，生意額自反修例風波起大跌約40%，及至疫情更暴跌到約90%，「捱咗一年，交租都有困難」。她又指，雖然近日人流增多，惟「無人買衫」，無助帶動生意額。

藥房職員陳先生表示，受到各地封關措施影響，遊客大減，只能靠本地熟客「吊鹽水」。不過，他指不少港人於疫情下收入大減，消費能力及意慾隨之下降，令生意額下跌約一半。對於市民即將獲港府發放1萬港元，陳認為「多多少少都有啲幫助」，但相信部分人會選擇儲蓄而非消費。