警牛頭角破爆竊集團　3男女深夜工廈老爆斷正被捕

新界南總區重案組根據情報，今日(20日)凌晨約2時在牛頭角進行反爆竊行動，期間在大業街31號一幢工廈，拘捕2名懷疑進行爆竊的男子(23及38歲)，並在他們身上起出一些名牌手袋、現金及現金券等總值約4萬5千港元財物，另檢獲螺絲批、手鑿等爆竊工具。警方又在工廈附近截獲一輛車輛，相信是負責接應2人，及後拘捕車上38歲女司機，並在車廂內發現小量危險藥物。3人俱為本地人，同涉爆竊被捕。

新界南總區重案組偵緝督察區智健表示，賊人主要在深夜時分出動，專挑外牆正進行維修、搭有棚架的工廈落手，利用棚架攀爬而上，然後撬開窗戶入內進行爆竊。

警方相信行動已經成功瓦解一個爆竊集團，而經進一步調查後，相信被捕人士俱與今年5月11日在青衣發生的一宗爆竊案有關，連同本案掠去合共約12萬港元財物。3人現正被扣留調查，案件交由新界南總區重案組跟進，警方正調查他們是否涉及更多其他區的爆竊案件，不排除之後有更多人被捕。

警方呼籲市民提高警覺，特別是需要搭建棚架維修外牆的大廈，保安公司亦應加強巡查棚架，以防賊人有機可乘。