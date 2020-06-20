市民視BNO平權為逃生門　團體促英政府擴大保障

自去年6月反修例爆發連串衝突，至今仍未平息，而社會熱烈討論移民安排，以及關注英國國民（海外）護照BNO的權利。有政團指收到超過2500個個案查詢，於今日（20日）成立BNO權利關注組。

民主黨今日召開記者會成立相關嘅關注組，促請英國政府盡快給予BNO持有人居英權或英國公民身份，使港人在局勢變差時仍獲得保障，以履行英國政府對港人的責任，指不排除日後到英國進行游說工作。

該黨希望英國政府清楚列明BNO持有人在當地居住、工作、讀書的權利，同時希望英國政府可為1997年前出生，但當時因各種原因未有申請BNO的港人作特別支援，又冀英國政府同時可為1997年後出生的港人提供特別計劃，尤其針對在反修例事件遭政治檢控及有刑事紀錄的港人。

約50名BNO持有人出席記者會，有市民形容BNO平權是「逃生門」，憂慮港區國安法實施後會進一步收窄香港人的自由。他們希望英國政府盡快落實BNO平權，讓BNO持有人成為英國永久居民，同時希望其他外國政府可以支援香港人移民。