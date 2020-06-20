港大前校長王賡武獲唐獎「漢學獎」　表彰對華人史研究

台灣潤泰集團總裁尹衍梁捐助成立的唐獎教育基金會，周六（20日）公布今年唐獎漢學獎得主，由89歲著名歷史學家、香港大學前校長、新加坡國立大學特級教授王賡武獲得，以表彰他在中國的世界秩序、海外華人及華人移民變遷等領域，具開拓性且深入的剖析。相較於傳統上從中國內在觀點或由西方相對視角來觀看中國，王賡武透過研究中國歷史上與南方鄰國的複雜關係，以獨特視角理解中國，對華人世界地位詮釋有新穎重要貢獻。

公開資料顯示，王賡武1930年10月9日出生於荷屬東印度泗水（現印尼），父母均為中國人；他成長於英屬馬來亞，並在英國接受教育，1957年獲取倫敦大學亞非學院博士學位，此後學術生涯足迹遍及新加坡、馬來西亞、香港、澳洲、美國等，並於1986年至1995年間擔任香港大學校長，現為新加坡國立大學「特級教授」。

從親身生活經歷出發，王賡武精通東南亞各國歷史，其著作現已成為領域中的經典，包括《南洋華人簡史》、《五代時期北方中國的權力結構》、《越洋尋求空間：中國的移民》、《更新中國：國家與新全球史》等數十本著作。王賡武在新加坡出版的英文回憶錄《家園何處是》中表示︰「中國對外部世界，尤其是那些離開了中國，在外國定居的華人究竟意味着甚麼，才是吸引我研究華人的原因。」

台灣的中研院史語所研究員陳國棟指出，「大處着眼、以見解取勝、能追古溯今」是王賡武在學術研究最有特色之處，他能從更長遠的眼光看中國與華人歷史的變遷。此外，王賡武也被公認是與唐獎首屆得主、中研院院士余英時齊名的「海外華人史學大師」。