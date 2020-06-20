港版國安法：國安公署對極少數案件行使管轄權　警增設部門執法

「港版國安法」草案主要內容今日(20日)出爐，草案指駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，是中央全面管治權的重要體現。草案附則中就規定，特區政府本地法律與國安法不一致，規定國安法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。

有全國人大常委透露，草案列明駐港國安公署和國家有關機構對極少數危害國家安全的罪行，行使管轄權，是一個「兜底」的做法，以防萬一，不會隨便動用，又指草案中的罰則與香港的刑罰相若，較輕微罪行最高可判監3年，較嚴重的最高可判監5至10年。

此外，特區政府對國安法規定的犯罪案件行使管轄權。政府管轄危害國家安全犯罪案件的立案偵查、檢控、審判和刑罰的執行等訴訟程序事宜，適用國安法和本地法律，而危害國家安全犯罪案件的審判循公訴程序進行。

草案亦列明，警務處會設立維護國家安全的部門，配備執法力量。而律政司亦設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可採取現行法律准予警方等執法部門在調查嚴重犯罪案件時採取的各種措施，以及本法規定的有關職權和措施。行政長官應當從現任或者符合資格的前任裁判官、區域法院法官、高等法院原訟法庭法官、上訴法庭法官以及終審法院法官中指定若干名法官，也可以從暫委或者特委法官中指定法官，負責處理危害國家安全犯罪案件。

草案亦規定特區政府維護國家安全時，應當遵循重要法治原則，包括尊重和保障人權，依法保護香港居民享有的言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由；防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則，法律規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑，相反則不得定罪處刑。任何人未經司法機關判罪之前均假定無罪。保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權和其他訴訟權利。任何人已經司法程序被最終確定有罪或者宣告無罪的，不得就同一行為再予審判或者懲罰。