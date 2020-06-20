政Whats噏﹕違禁聚令拒道歉　顏汶羽斥陳淑莊立壞榜樣

議員陳淑莊尋日(19日)喺立法會大樓內被網媒記者追訪，期間出手大力拉扯對方嘅記者證，陳事後發新聞稿道歉，話自己只係一心想求證記者身份，絕對無意妨礙新聞自由。

觀塘區議員顏汶羽拍片分析呢場風波，話明明係公民黨早前反對政府派錢，記者只係關注公民黨會唔會一邊話反對，一邊又攞錢，但陳淑莊就唔知係咪老羞成怒，出手拉扯，搞到記者頸上仲出現紅印。

即使陳淑莊認衰道歉，顏汶羽就唔收貨，認為佢仲有件事欠香港人一個道歉，就係陳淑莊喺4月嗰陣違反禁聚令，帶同40人喺酒吧「開會」，但實質係「飲酒傾偈」。顏汶羽話佢係樹立緊壞榜樣，危害公眾健康對市民影響更嚴重，認為應該補返個道歉。顏汶羽又話要公平啲，大家唔單止要尊重記者，仲要尊重法律呀。

至於記協今日(20日)都有發聲明話關注事件喎，之但係就唔似以往記者遭遇到肢體碰撞嘅事件咁譴責粗暴嘅一方，反而加咗句「各位同業在情況許可下，應向受訪者表明身份，以減少誤會」喎，不過當時追訪個記者唔係表明咗身份啦咩？記協咁講，會否有大細超之嫌啊？