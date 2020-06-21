東方日報A1：阻九巴推優惠　政府養肥港鐵劏市民

運輸署失職，元朗、屯門、天水圍巴士分段收費臨門一腳「褪軚」！九巴早前提出在區內實施分段收費計劃，涵蓋十八條路線，惟一向反應正面的運輸署突然縮沙。消息指該署或只批出其中約一半路線，大部分需求殷切路線慘被否決；在疫暴壓迫下經濟差失業多，居民搭車也無得揀，生活雪上加霜。區議員直言，居民期待巴士分段收費已久，批評該署為保護港鐵利益，漠視區內需求，元屯天居民要繼續塞住捱貴車費。

現時元朗、屯門及天水圍來往其他區的專營巴士路線中，如九巴68X路線，來往洪水橋至旺角，期間行經元朗。若居民搭該路線來往洪水橋至元朗，則需「硬食」全程十四元二角車費，相當不划算。九巴年初向運輸署提出元屯天區內分段收費建議，居民搭巴士往來元屯天，便可享分段收費，合理得多。

由於現時往來區內交通只靠西鐵線、輕鐵及港鐵K路線巴士，全由港鐵經營，故巴士分段收費建議獲元朗及屯門區議會大力支持，冀打破區內公共交通多年被港鐵壟斷局面。元朗區議會巴士服務工作小組五月首次開會，有廿多名區議員要求運輸署盡快通過九巴建議。據悉，該署官員亦認同區內交通不勝負荷，對建議反應正面，更曾誇口稱有信心今年八月可實施。

據了解，運輸署最新擬否決其中約一半路線，大多是以洪水橋及天水圍作起點，經元朗前往其他區，有機會威脅港鐵壟斷地位，亦是較為重要的路線，包括68X、268X、276P及269D等，料該署最快本周公布詳情。

元朗區議會巴士服務工作小組主席陳樹暉批評運輸署失職，港鐵壟斷區內交通多時，該署若不批經元朗段的路線，是為了保護港鐵利益，該署在元朗區政策失當，令居民受苦。

九巴回應說，年初已向運輸署申請，並已於部分巴士站測試讀卡裝置。九巴一直積極與該署溝通，期望該署批准計劃。至於計劃的具體實行時間、涵蓋路線和地點則須由該署公布，九巴會盡快安排實施計劃。九巴表示，計劃可更有效善用巴士資源，亦為乘客出行提供更多選擇，紓緩日常公共交通費負擔。

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