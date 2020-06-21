巴士分段收費　有助疏導乘客

九巴提出的十八條試驗路線中，有不少可互通元朗、屯門及天水圍。

港鐵西鐵線載客率超出負荷，屯元天居民坐西鐵「塞爆」。運輸及房屋局數字顯示，西鐵線二○一八年繁忙時間最繁忙路段的載客率，已超過百分之一百，十分擠塞。區內居民形容，每次繁忙時間坐西鐵均似「打仗」，在西鐵天水圍站往元朗站常要等兩班車才能上車，巴士分段收費有助疏導乘客。

運房局提交立法會的文件顯示，二○一八年未有社會事件及新冠肺炎疫情時，以每平方米站立四人計算，西鐵線繁忙時間最繁忙路段載客率達百分之一百零一，超出可載負荷。至於輕鐵線在二○一八年的平均載客率高達百分之八十一，其中，連接屯門及元朗的610及615路線，載客率亦逾百分之九十。

天水圍居民陳先生說，以前在元朗工作時，早上繁忙時間會坐西鐵前往元朗，惟經常塞爆，要等兩班車才能上車。若選乘輕鐵到元朗，雖然未至於不能上車，「但都係得個逼字」。他稱，偶爾會選乘港鐵巴士外出，惟其班次疏落，好彩先坐到。陳指若前往元朗或屯門段的專營巴士可分段收費，他會搭巴士，又批評運輸署政策經常保護港鐵，直言「港鐵做得好，就唔使擔心畀人搶客啦！」