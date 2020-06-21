焗搭港鐵　居民「出城」車費貴

元屯天區內交通被港鐵壟斷多年，惟輕鐵及西鐵又貴又慢，市民交通開支百上加斤。九巴提出區內分段收費計劃，假設全部路線獲批，以天水圍前往元朗路線為例，搭巴士比輕鐵、港鐵西鐵線，以及港鐵K路線巴士節省近一至三成車費。不少居民均認同計劃可提供更多選擇，不需「焗搭港鐵」之餘，亦可節省車費。

元朗、屯門及天水圍位於新界西北位置，居民出門時常被戲稱要「騎牛出城」，不只車費昂貴，路途亦遙遠。然而，居民不只「出城」要面對沉重開支，區內亦慘捱貴價車費。以一名天水圍北居民為例，在未計入百分之三點三折扣下，由輕鐵天富站坐761P線前往元朗，車費五元九角；乘輕鐵前往天水圍站轉乘西鐵到元朗，亦要五元二角；乘港鐵巴士K73路線，則需四元九角。

若所有專營巴士路線獲運輸署批准分段收費，以九巴路線269D為例，同樣由天富巴士站前往元朗形點Ⅰ（即近元朗西鐵站），則只需四元三角。有關收費比全程乘輕鐵節省逾兩成七，比輕鐵轉西鐵線節省逾一成七，比K巴亦便宜逾一成二。天水圍居民渴望可根據目的地、交通狀況、收費差異及個人喜好等，選擇不同方式前往元朗。