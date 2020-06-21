港版國安法：公投票數未達門檻　不足啟動罷工罷課

「港版國安法」立法在即，團體「二百萬三罷工會聯合陣線」與「中學生行動籌備平台」昨日(20日)舉行罷工、罷課公投。罷課公投未能通過門檻，「中學生罷課籌備平台」發言人鄭家朗宣布不會發動罷課。

投票在昨晚9時30分結束，而點票結果顯示，罷課公投共有10101投票，議案一即反對港版國安法有9667人同意，417人不同意，3人棄權；議案二即罷課立場，則有8718人同意。由於實體票站未過5000票，鄭家朗宣布不會發動罷課。

至於罷工公投，30個工會總票數為8,943票，議案一反國安法同意有98%，議案二發動罷工同意有95.4%，惟只有20%（6個）工會通過議案二罷工/工業行動門檻，80%（24個）不通過。由於總投票人數未達6萬票的門檻，因此啟動罷工亦不成功。

實際上，鄭家朗在昨晨已呼籲學生到7個票站投下實體票，認為秋後算帳是不可避免，又反駁有聲音質疑有「黑手」進入校園，重申他們並非扯線公仔，「唔係被煽動出嚟」。然而由上午10時至下午2時30分，投票情況不太熱烈，約有3000人參與投票，較預期6萬人投票相差甚遠，陣線隨即宣布告急，其後多個實體票站門外開始有人龍。

有份參與的新公務員工會主席顏武周指今次公務員公投涉及3個議題，包括國安法、公務員凍薪及公務員宣誓，重申工會就公投內容無既定立場，公投內容關乎員工利益，批評當局曲解今次公投。

今次公投安排了10個主要票站，以及13個議員辦事處作為票站。民政總署前晚(19日)去信區議員，指明若區議員將其辦事處用作公投票站，相關開支將不獲發還。本身是沙田區議員的社會及政治組織從業員工會理事李志宏批評民政總署失職，並無做好收集民意的工作。