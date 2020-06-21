抗疫物理治療師逾月不回家　珍惜女兒每晚送飯見一面

新冠肺炎疫情爆發，醫護暫別家人，走上「疫場」照顧病患，瑪嘉烈醫院高級物理治療師廖悅明是當中一分子。他每次完成抗疫小隊工作，都住在離家一橋之隔的酒店自我隔離14日，女兒每晚為他送飯，兩人彷彿如牛郎織女般在橋相會，只能用眼神流露出對彼此的思念之情，令人動容。適逢本周剛完成隔離，他終可與家人共聚天倫，享受平淡但幸福的父親節。

廖悅明指作爲醫護人員，面對疫情責無旁貸。正因肩負這份重責，2003年沙士時他參與前線工作，今次自動請纓加入抗疫小隊，並自3月起至今，2度進入小隊，最長試過1個月沒見過家人。他稱，曾照顧約6名確診者，並須為他們抽痰、拍痰及進行復康治療等，他形容最感動見證病人逐漸康復及順利出院，至今僅剩1位患者留院。他需帶領新人共同抗疫，猶如團隊中的爸爸，他更經常對年輕同事直言「我當你哋仔女」，關係密切。

他表示，因有沙士抗疫經驗，妻子對他展現百分百支持，兒女雖然擔心，但仍相信他會做好感染控制。由於女兒應考文憑試，未能陪伴在側，他與女兒見面的方式是每晚送飯的剎那間。儘管如此，他說，抗疫期間，家人間關係更緊密，每晚約定11時視像會議。以往不輕易流露的感情亦會不自覺流露，並對家人說出「十分掛念」等感性字句。

他的女兒Ann是羽毛球運動員，她分享道，從小就打羽毛球，身體有不少傷患，爸爸總會利用專長為其治療，她萌生成為物理治療師的念頭，服務大眾。她在文憑試應考數學科時未如理想，爸爸立刻安慰她，雖然考試期間他不在身邊，但鼓勵不斷，更為爸爸準備了驚喜，讓他享受不一樣的父親節。