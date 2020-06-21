顧家廚師轉行做巴士車長　巴士迷父子喜遊車河

不少父母都會趁父親與子女到外慶祝，共聚天倫之樂，但運輸業從業員假日仍要緊守崗位。作為2子之父的九巴車長黎耀文這天亦要工作，昔日為了家庭不惜轉行的他認為，只要有心，天天可以是父親節；另「巴士迷」車務主任郭冠傑則將興趣化作父子相處橋樑，以此增進感情。

黎耀文3歲的兒子柏言穿起車長衣服，坐在迷你巴士上跟父親合照，「肥嘟嘟」猶如「餅印」的2人露出燦爛笑容。黎耀文表示，待兒子長大後便會娓娓道來自己為何決定以車長為職業，希望以身作則教導他將來要重視家庭。

黎在酒店任職廚師達10年，工作十分忙碌。3年前長子柏言出生，心痛太太須獨力照顧小朋友，為了投放更多時間在家庭，毅然放棄原職，加入九巴成為車長，更特意選擇駕駛特別更次，希望能騰空時間接兒子放學，見證他成長過程。看似因為父親這一個身份而犧牲一切，他卻從不抱怨，反明言是孩子令其領悟到更多，簡單如一句「爸爸返工小心啲揸車」，除了感到窩心，亦提醒他接載的不單是乘客，而是不同家庭的幸福。

車務主任郭冠傑是個「巴士迷」，家中收集不少巴士模型，將興趣轉化為職業，6年前加入九巴工作。2個兒子耳濡目染都愛上巴士，4歲長子岦仁更懂得背誦屯門轉車站的巴士路線，亦會模仿巴士到站廣播逗家人笑，父子們擁有共同興趣，平日常常會坐巴士「遊車河」。談到與兒子的關係，郭說，比起傳統父親的威嚴形象，更想以朋友身份與之相處，成為兒子傾訢的對象，已是最好的父親節禮物。