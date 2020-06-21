經歷疫情安老院放寬探訪　子女盡孝照料老父

因應疫情緩和，多間安老院放寬限制家屬探訪的安排，年屆9旬的陳伯早年患上柏金遜症，行動不便，需使用輪椅出入，3年前獲安排入住保良局東涌護老院。疫情下院舍限制探訪，他們上一次家庭聚會已是農曆新年，日前家人終於可與陳伯近距離見面，又趁父親節特意製作心意卡，物輕情意重，經歷疫情洗禮，子女親口說一句「父親節快樂」實在得來不易。

陳伯入住院舍後，太太堅持每日都來院舍陪伴，子女一家每周到院舍探望。陳伯女兒亦年屆70，她細心替爸爸抹口水，訴說今年初得知院舍禁止探望時「心情好急」，但明白受疫情影響。她憶述年幼時父親十分著重教育，常教導她要學懂尊重別人，又指父親除了能歌善舞，亦是游水和籃球健將，「見到阿爸入波就會歡呼」。如今父親行動不便，她盡心照顧他至終老。

陳太與陳伯共諧連理70年，疫情前幾乎每日都到院舍探望丈夫，但陳太年紀老邁，即使院舍提供視像服務亦難以使用，陳伯不懂得說話及要插胃喉餵食，儘管只能發出單音，她聽到丈夫的聲音已十分感動。

該院舍的營運經理麥美儀透露，其他院舍有家屬不滿限制探望而「發爛渣」，相反陳家十分體諒院舍的安排，「佢哋好乖㗎」，又指他們得知院舍放寬探訪限制時，第一時間預約。