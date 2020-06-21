我有正能量：學「雜」抗壓　練雜耍學做人

表演者用雙手純熟地將雜耍球拋至半空，接住再拋出，來回往復；色彩鮮艷的碟子在空中盤旋，只由一枝木棍支撐；漏斗形狀的扯鈴游走在繩與繩之間，如同懸浮空中。一系列觀賞性強的高難度動作看得眾人瞠目結舌，這項運動更感染當時中三的Rainbow，成就了今日自信而又矯捷的她。非牟利機構啟勵扶青會推出「成功在望」計劃，希望透過雜藝培訓，讓學生從中建立自我，學習以正面思維面對壓力。

「（雜藝表演者）佢哋畀我嘅感覺係超級專注。」Rainbow中三時透過學校初次接觸雜耍，就被表演者專注的神情震懾。當時正面對選科壓力的她，純粹尋求書本以外的興趣作為調劑，卻誤打誤撞下踏上雜耍之路。

「執多過做」是雜耍初學者的常態，Rainbow以拋波入門，惟過程中球跌了又跌，她執了又執，難免令人氣餒。她甚至想出小撇步：站在枱旁練習，以減少彎腰執波的次數。「雜耍好靠自己推動自己練習，佢唔係功課，唔係兼職，呢個世界無人迫你去做。」她指，雖然曾經想過放棄，惟在朋輩和導師的鼓勵下，她慢慢回復信心。「雜耍係你付出一定程度嘅努力係會有相應嘅收穫，好具體畀我見到自己付出咗幾多，令我覺得自己嘅努力係有價值。」

「練習嘅過程重複又重複，係好冇意義，但你畀啲時間，可能第一日跌100次，第二日跌50次，慢慢就會掌握到。」雜耍導師哲Sir坦言，現今社會誘惑太多，年輕人缺乏專注力，練習過程容易半途而廢。但若懂得從中反思，便會明白雜耍如人生許多事情一樣沒有捷徑，失敗是必然的過程。

動作上手後，Rainbow不時到護老院舍和社福機構進行探訪，「觀眾見到我某個動作成功咗，我見到佢笑，我知道佢好開心。」這種坦率而直接的交流，拉近人與人之間的距離；她亦有機會與各路雜耍高手切磋，甚有滿足感，成為她繼續學習雜耍的動力。

哲Sir指，這代年輕人的成長過程總被學業佔據，少有得到陌生人的關注和目光。雜耍提供表演和接觸外界的機會，贏得觀眾的掌聲，有助提升他們的自信心。他見證部分學生在學習過程中性格有所改變，日後的路相對會變得順暢。

「就咁講減壓好悶，機構希望以創意嘅方法將抗壓嘅技巧帶畀學生。」啟勵扶青會項目經理吳芷旻指，十多年前有多個劇團來港表演，他們發現雜藝原來在外地非常盛行，而學習雜耍的過程需要體驗多番失敗，有助訓練學生以正面的心態面對逆境，團隊合作亦能為他們建立朋輩支援的技巧。機構因而萌生開辦雜耍課程的構思，至今計劃已推行10年。

今年已大學三年級的Rainbow從雜耍學生躍身成導師，談到未來路向，她並沒有宏大的理想，只渴望自己微薄的力量能為別人帶來正面的影響，那怕只是一點點也足夠教她滿足。正如雜耍過程中失敗的經驗，成為她日後鼓勵學生的依據，讓她發現自己有影響別人的力量。

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