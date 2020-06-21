一萬元接受申請　最快7月8日落袋

政府發放一萬港元今日(21日)開始接受申請，18歲或以上的永久性居民可經銀行或香港郵政遞交申請，透過銀行電子登記，最快可於7月8日袋袋平安，較書面申請快近兩星期，而該一萬港元亦不用報稅。惟近年詐騙事件層出不窮，市民要留意，申領款項毋須繳付任何費用；亦不能用聯名帳戶申請，以免引起爭議。政府呼籲市民不用急於首日便登記，月底成功電子登記，同樣可於7月初收錢。

計劃設有5個申請途徑，分別經銀行及郵政作電子或書面登記。約1000間銀行分行及郵政局今日特別開放，收取申請表格。書面申請首日會開放予1955年或以前出生的合資格市民，最快7月20日起發放款項。1956至70年出生人士則於7月5日開始申請，出生在1971至2002年人士在7月19日才開始申請，兩批人士分別會在8月3日及17日起收到款項。政府提醒市民，以銀行電子申請較方便及快捷，申請後銀行或郵政會透過電話短訊發出確認通知。

市民如經銀行申請及收錢，銀行不會收取任何款項。由於登記人必須在表格簽名，傳真或掃描表格後以電郵方式遞交的表格將不獲接受。若透過郵政申請，市民成功申請後必須親身到郵政局領取及簽收支票，期間要出示身份證及領取支票通知確認身份，只有特別需要人士才可委託他人代領。支票有效期為6個月，市民若遺失支票，可聯絡計劃秘書處補發。

計劃只可申請一次，如政府正處理其申請，市民重複交表將不獲處理。一旦填錯資料，銀行或郵政會通知申請人再次遞交申請，並注銷原有申請。為防止出現詐騙，郵政只會以特定電話號碼(29080070)致電登記人。政府重申，登記人不應在原有登記未被注銷前，重複遞交申請。

身在海外或內地的合資格港人，可於明年12月31日前經銀行或郵政電子申請，毋須親身遞交表格。領取一萬港元則可透過銀行戶口或到郵局領取支票，市民可因應個人情況，適時遞交申請，領取支票的時間可配合回港日期。