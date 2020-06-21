青年失業率創10年高位　政府指會全方位助就業

香港的勞工市場在3月至5月進一步惡化，失業率由2月至4月的5.2%上升至3月至5月的5.9%，創逾15年新高。政務司司長張建宗今(21日)在網誌表示，當中以青少年失業情況尤為嚴重，15至19歲人士的失業率在3月至5月升至16.1%，是近4年高位，較2月至4月高3.5個百分點，並較去年同期高8個百分點，失業人數逾2000人；20至24歲人士的失業率則升至13.4%，是近10年高位，較2月至4月高2個百分點，並較去年同期高6.6個百分點，失業人數約為2.8萬人。

張續指，政府充分明白青年就業的困難，會全方位竭力創造就業機會，並已在防疫抗疫基金預留60億港元，於未來兩年在公私營界別創造約3萬個有時限的職位，當中有不少是適合青年人和應屆畢業生，包括環境局的「綠色就業計劃」開設逾500個職位、康文署陸續招聘近1200個職位、各決策局和部門逾700個處理行政和文書工作的有時限職位等。

政府亦會在2020/21年度聘請超過1萬名公務員，並把政府及公營機構的短期實習名額增加至近5000個。