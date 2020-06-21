企硬拒設失業援助金　羅致光：影響勞動市場運作

新冠肺炎疫情下，香港最新失業率高達5.9%，社會上有意見希望港府成立有時限或是一次過的「臨時」失業援助金，幫助失業大軍渡過難關。勞工及福利局局長羅致光今日(21日)在網誌直言，有人提出失業援助金可以臨時成立，屬於過分樂觀。

他指，在沒有代價成本的情況下，設立一個恒常毋須供款、毋須經濟審查的失業援助金，擔心令「道德風險」更高，會影響勞動市場運作、僱主僱員行為，甚至家庭、個人消費與儲蓄行為，而失業率也可能會居高不下，反問相關情況是否社會希望見到。

他續指以1997年亞洲金融風暴、2003年沙士及2008年金融海嘯令失業率攀升的時期為例，各時期往後幾年失業率均維持高水平，政府當年若回應社會一些聲音，而成立失業援助金，該措施就可能要一直維持。而現時推出的保就業計劃等措施，除設立大量臨時或見習職位外，都是香港史無前例的做法。

另外，羅指出，曾有學者及政黨提出成立失業保險，取代遣散費/長期服務金的功能，並自然取消了強積金「對沖」，惟失業保險實質上也是一種「基金池」，若要成立失業援助金，須同時考慮強積金與遣散費/長期服務金「對沖」的問題。

他假設未來一段長時間若有13萬人，符合領取每月5000或9000港元的失業援助金，每年會為政府帶來約78至140億港元左右的開支，佔每年入息稅收入約20%，亦會為政府帶來赤字預算，且社會不會希望共同分擔有關成本。