爸爸帶智障女兒骨灰「散心」　將思念化動力助同路人

六月天朗氣清的一個下午，空曠的和合石墓園更見悶熱，李芝融雖是汗流浹背，卻還是溫柔的輕擦着女兒彥汶的紀念牌匾，念念有詞的像是跟女兒聊天，「我每次見佢其實都係講同一番說話，『你如果有地方去嘅話就開心去啦，唔使掛住呢度。』」

單親爸爸芝融獨力撫養嚴重智障兼患遺傳病的彥汶廿年，雖然曾坦言有心理準備女兒會先離開人世，卻未料到事情在兩年前來得如此突然，「我返緊工收到醫院電話，其實嗰陣時我知道未必趕得到去，我去到半路問我朋友，佢話阿女已經走咗。」

未能見到親人最後一面是遺憾，更何況是曾誓言陪伴女兒走最後一段路的芝融，「我見到佢眼角有眼淚，係佢走前嗰刻好痛苦，定係佢覺得爸爸唔喺身邊佢不安、唔開心，定係唔捨得」，答案無從知曉，這根刺卻永遠存在，「呢個係我最親嘅人，我一直期望可以做到嘅嘢最終做唔到，會係我心底永遠存在嘅陰影。」

芝融隨即陷入長達整年的情緒低谷，「我好多年無試過因為情緒波動而喊，嗰陣喊咗個幾星期，最差食唔到飯、瞓唔到，同埋集中唔到精神做嘢」，他也習慣了一星期探望女兒一次，「去到舊年年中都仍然會後悔，因為做父母嘅，一定應該係以子女行先。」

他因此也做了些事想補償女兒，「去一啲佢冇去過嘅地方，係會盡量帶埋（女兒的）骨灰一齊去，例如去沙灘睇日出、公園，或者坐船去啲比較遠嘅地方，例如佢未去過嘅離島。」

時間流逝，令芝融開始慢慢放下，「之後去咗次紀念花園，咁啱有新嘅家屬去撒灰，家屬問個師傅幾耐嚟一次好，師傅就話清明重陽嚟就夠，可以畀個機會佢真真正正離開呢度、放低呢度，同埋畀機會自己重新過呢到嘅生活」，同時因為疫情，芝融就停了兩個月沒有去探望女兒，也開始嘗試不要去得太密。

女兒雖然已經離開，但一直影響着芝融的人生，「我未有佢之前，我好簡單，有錢、有得玩、有得食就開心」，但之後女兒經歷生死邊緣，令芝融開始反思自己與女兒人生有如此經歷的意義，於是開始關注與爭取傷殘及嚴重智障人士權益。

今日芝融仍決定繼續為同路人發聲，也因為發覺不少弱勢社群的需要是相似，因此亦顧及多一點不同其他如貧窮等群體，「將思念轉變成動力，種動力係你希望可以傳遞出去影響到其他人。」他認為今日女兒仍在影響自己，「佢唔只係陪住我走，仲係帶住我行。」