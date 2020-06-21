父親節酒樓聚天倫嘆市道差　失業爸爸：飲茶要就住個荷包

新冠肺炎疫情下迎來父親節，但政府放寬室內禁聚令，一眾孝順子女都趁機與父親享天倫之樂。有旺角的酒樓今早(21日)10時許，已經坐滿一家大細，有父親表示已近半年沒有與家人飲茶，覺得開心，惟疫情下經濟低迷，遭到無理解僱，飲茶亦要「就住個荷包」，希望疫情盡快消退，經濟早日復甦。有酒樓負責人預計，今日午市及晚市各有70至80圍枱預訂，預料入座率會比往年父親節高5%，惟受疫情和經濟蕭條影響，生意額會下跌15%。

與父母及子女一家9口飲早茶的錢先生表示，疫情終於放緩，終於可與家人聚首一堂感到開心，「起碼都半年冇一家大細飲茶」。對於今日可開始申請政府派1萬港元計劃，他表示不會「食豪啲」，慨嘆市道好差，從事傢俬行業的自己遭到無理解僱，「啲錢都要就住用」。被問到父親節的願望，他稱香港人都很辛苦，希望全港打工仔「唔好好似我舊公司咁無良，賺到錢都仲要炒人」。其年幼的女兒亦表示，已4個月沒有外出吃飯，今日終於解放，覺得很開心。她又指，已畫了心意卡送給爸爸，希望爸爸身體健康，賺多點錢換大屋。

李先生亦與太太和兩名子女飲茶，他表示疫情襲港後，不放心帶小朋友外出用餐，眼見疫情緩和才敢與子女飲早茶，對於政府日前放寬室內禁聚令，他認為市民「多咗選擇」，多了與其他家人聚餐，有更多小朋友一起玩。對於政府派1萬港元，他表示沒有消費計劃，但今日可能會「食得好小小」。至於父親節願望，他希望疫情盡快減退，大家健健康康，市道回復正常。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，今日午市及晚市各有70至80枱預訂，當中不乏大枱，預料入座率會比往年父親節高5%。惟受疫情和經濟蕭條影響，不少客人不會「食咁飽」，亦擔心進口海鮮受感染而卻步，酒樓已較以往訂少了一半海鮮，預料生意額會下跌15%。