激進教師煽動學生違法　政黨促制訂「失德及違法教師名冊」

反修例運動以來，大批年輕人被捕。有政黨今午(21日)到政府總部請願，指收到不少家長反映，關注犯罪年輕化的問題，以及暴亂對其子女的影響，擔心子女會被人包括激進的教師煽動，作出犯法行為。促請教育局制訂「失德及違法教師名冊」及調整對違規教師的懲處機制。

青年民建聯總監顏汶羽指出，本港不乏一些思想比較激進的教師，他們蠱惑部分心智未成熟的年輕人走上街頭，令年輕人成為蔑視法紀的「勇武」之徒。故促請政府重建教師專業，加強德育教育，包括制訂「失德及違法教師名冊」，規定學校必須在僱用教師前了解其是否被列在名冊中，以免誤人子弟。他們又要求教育局調整對違規教師的懲處機制，除口頭警告及解僱外，亦應增加「有時限性暫停註冊」處分，以相應罰則處理不同個案。

顏又指，學校是防止青少年犯罪的前線，惟目前通識教育教材對內地事務醜化及污名化，激化香港與內地的矛盾，更有教師自製教材煽動學生參與違法行動，加上中國歷史教育科不是學校的必修科，令香港青年無法培養對歷史的根，或淡忘歷史的興替，而學校對基本社會常識、做人道理及社會公德規範教育亦有所不足。